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Trabzon'da turuncu ışık merak uyandırdı! Gören telefona sarıldı

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YAŞAM  | 26.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

Trabzon’da dün gece gökyüzünde ortaya çıkan turuncu renkli ışık büyük merak uyandırdı. Işığı görenler hemen cep telefonuna sarıldı.

Trabzon'da turuncu ışık merak uyandırdı! Gören telefona sarıldı

Şehir merkezinin batı kesimlerinde Beşirli ve Akçaabat ilçesi tarafında gökyüzünde beliren ve uzun süre etkisini sürdüren turuncu renkli ışığı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Gökyüzündeki ışık oyununun şehrin ışıklarının sis tabakasına yansıması olarak değerlendirilirken, o anlar çok sayıda kişi tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

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(İHA)

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Trabzon turuncu ışık ışık

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