Trabzon'daki sel felaketinde 10 kişinin hayatını kurtardı

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde taşkını ilk fark eden Abdülkadir Köseoğlu'nun (20), Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'nun zemin ve bodrum katında temizlik yapan 10 kişiyi uyararak üst katlara kaçmalarını sağlayarak hayatlarını kurtardığı ortaya çıktı.

"SUYUN YÜKSEKLİĞİ 3 BİNA KADAR VARDI"



Yaşadıklarını anlatan Köseoğlu, "Kepçe operatörü okul önünde çalışıyordu. Biz de orada okulun sahasındaydık. DSİ'nin su tankeri vardı. Onun işi bitmişti, su hortumunu topluyordu. Bir anda büyük bir gürültü koptu. Kafamı kaldırdım ve yukarıdan gürültü ile birlikte suyun geldiğini gördüm. Suyun yüksekliği neredeyse 3 bina yüksekliğinde vardı.

Can havliyle kendimizi okulun içerisine attık. Okula çıkarken yanımızda operatör vardı. 'Ağabey kaç' diye bağırdım ona. Makineyi aşağı çevirdi, bir el kornaya bastı. O ses hala kulaklarımda. Üstten aşağıya dere geldiği zaman teller birbirine vurdu ve okulun yanındaki trafo patladı. Beyaz ışığını gördüm sonra kendimizi okula attık. Okula zor çıktık" dedi.