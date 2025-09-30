Mynet Trend

Trabzon'u teyakkuza geçirdi, İstanbul'dan özel ekip istendi! 'Yabancı menşeli cisim' alarmı: "İçinde bomba olduğu tespit edildi"

Trabzon'da dün geceden beri hareketlilik yaşanıyor. Valilikten yapılan açıklamada "yabancı menşeli cisim" olarak nitelendirilen insansız deniz aracı ekipleri teyakkuza geçirdi. Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, "İçinde bomba olduğu tespit edildi" dedi. Aracın incelenmesi için İstanbul'dan özel ekip gelecek.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle avlanan balıkçılar deniz üzerinde menşei belirlenemeyen insansız deniz aracı buldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri güvenlik önlemi alırken, limanda güvenli alana çekilen deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi. Deniz aracıyla ilgili Trabzon Valiliğinden de açıklama yapıldı.

DENİZ YÜZEYİNDE BELİRDİ, KIYIYA ÇEKİLDİ

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, gece saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, aracı bağladıkları tekneyle kıyıya çekti.

LİMANA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Yoroz Limanı’na yanaşan balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Ekipler, menşei belirlenemeyen deniz aracı için güvenlik şeridi çekerek liman giriş ve çıkışlarını kapattı.

İSTANBUL'DAN ÖZEL EKİP TALEP EDİLDİ

Çevrede de güvenlik önlemleri alınırken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi. İlk incelemelerde insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

"İÇERİSİNDE BOMBA TESPİT EDİLDİ"

Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, "Gece saat 00.00'da burada görevli olan arkadaş beni aradı. Balıkçımızın bir tekne bulduğunu ve bu tekneyi limana getirdiğini ve Sahil Güvenliğe haber verilip incelemeye alındığını söyledi.

İçerisinde tehlikeli bir madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktılar. 02.00'da limana geldim. Bomba ekibi gelerek inceleme yapıldı. Limanı kapattılar. İçerisinde bomba olduğu tespit edildi. Bu insansız bir deniz aracıdır" dedi.

TRABZON VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir."

Konuyla ilgili sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur."

İşte Trabzon Limanı'nda merak uyandıran o insansız deniz aracının görüntüleri:

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

