Trabzon'un yöresel lezzeti "Kahvaltı Dünyası" ile doğal sofralar

2007 yılında temelleri atılan marka, hijyenik üretim tesisleri ve modern hayvancılık yatırımlarıyla bölgesel kalkınmanın da güçlü bir temsilcisi konumunda bulunuyor.

GÜÇLÜ ÜRETİM ALTYAPISI VE YATIRIMLAR

Trabzon ve Bayburt'ta konumlanan stratejik tesisleriyle Kahvaltı Dünyası, istihdama ve üretime ciddi katkılar sağlamaktadır: Merkez tesis, Trabzon şehir merkezine 35 km mesafedeki Sürmene ilçesi, Üzümlü Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Şirket, 2013 yılında Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşık 3 Milyon TL yatırım yaparak ikinci süt ürünleri işleme tesisini faaliyete geçirmiştir.

Tesisler, toplam 20.000 metrekarelik devasa bir alana kurulmuş olup, bunun 5.000 metrekaresi kapalı alandan oluşmaktadır. İşletme günlük 50 ton süt işleme kapasitesine sahip olup, toplam 85 kişiye istihdam sağlamaktadır.

MODERN HAYVANCILIK VE BÖLGESEL KALKINMA

Sadece üretimde değil, hammadde kalitesinde de öncü olan firma, hayvancılığı destekleyen projelere imza atmaktadır. Bayburt'taki tesis, bölgede ciddi bir süt talebi oluşturarak süt sığırcılığının gelişmesine ve yerel ekonominin canlanmasına büyük katkı sağlamaktadır.

AR-GE VE YÖRESEL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Geleneksel lezzetleri modern tekniklerle harmanlayan Kahvaltı Dünyası, zengin bir ürün yelpazesine sahiptir:

Tesislerde klasikleşmiş Tereyağı ve Kaşar Peyniri'nin yanı sıra; Lor, Civil Peyniri, Telli Peynir, Aho (Yayla Peyniri) ve Kurut Peyniri gibi özel yöresel lezzetler üretilmektedir.

Markanın AR-GE biriminin titiz çalışmaları sonucunda geliştirilen Sürmene Tulum Peyniri, "Tullumi" markasıyla tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır.

SÜRMENE'DE EŞSİZ BİR KAHVALTI DENEYİMİ

Müşterileriyle doğrudan bağ kurmayı hedefleyen şirket, 2017 yılında Sürmene sahil yolu üzerinde özel bir kahvaltı mekânı açmıştır.

Bu mekân, markanın taze ürünlerinin hem keyifle tadılabildiği hem de perakende olarak satın alınabildiği bir lezzet durağı olarak hizmet vermektedir.

