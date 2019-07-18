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Trabzon Valiliği'nden Uzungöl'deki arbedeye ilişkin açıklama!

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 18.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılar ile fotoğraf çektiren Irak uyruklu 9 kişi ile tepki gösteren vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Trabzon Valiliği'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Trabzon Valiliği'nden Uzungöl'deki arbedeye ilişkin açıklama!

Olay, saat 11.00 sıralarında Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Kuzey Irak'tan gezi için gelen 50 kişilik grupta yer alan 9 kişi üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların tepkileri üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlarla, Iraklı grup arasında arbede yaşandı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Trabzon Valiliği'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon çaykara Kürdistan ırak

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