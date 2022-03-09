Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçundan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve Trabzon üzerinden batıya gidecekleri değerlendirilen 6 düzensiz göçmen bir araçta yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Trabzon Göç İdaresi'ne gönderilecek.
Göçmen kaçakçılığı suçundan ise 4 kişi gözaltına alındı.
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