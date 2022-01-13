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Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

13.01.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya akşam saatlerinde yapılması planlanan karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.

Meteorolojiden yapılan, bölgede kar yağışının artmasının beklendiği uyarısı dolayısıyla gece saatlerinde ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan bazı uçuşların da iptal edildiği, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin yapılacağı öğrenildi.

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