Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ilçelerde cadde ve sokaklar suyla doldu.

Vakfıkebir'de Fol ve Yalı Mahallesi dereleri, Çarşıbaşı Deresi, Yomra Şana Deresi, Beşikdüzü Ağasar Deresi ile Tonya'daki bazı derelerin de yağış sebebiyle debileri yükseldi.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu, yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol, kısa sürede tek şeritten kontrollü trafiğe açıldı.

Kaymakamlık ve belediyeye bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, polis de trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ile Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu, sosyal medya hesabından Trabzon-Gümüşhane kara yolu ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Çatak mevkisinde yoğun yağmurlardan kaynaklanan teressübatın ana yola akması sonucu gerekli tedbirleri alınmış, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Karayolları ekiplerimiz tarafından gerekli çalışma yapılmaktadır."

Öte yandan Vali Ustaoğlu, il genelinde yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğine dikkati çekerek "İlimiz genelinde yoğun yağışların bu akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmekte olup tüm kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

