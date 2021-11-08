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Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

08.11.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hayati Alemdağ, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi üyesi 67 yaşındaki Alemdağ, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazi Alemdağ'ın cenazesi, Üniversite Mahallesi Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Cenazeye, Alemdağ ailesi ve yakınları ile Vali İsmail Ustaoğlu, Dernek Başkanı Seyyah Sağıroğlu, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ustaoğlu ve beraberindekiler Alemdağ'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

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