Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki! Duyan şok oluyor

Baba Şenyer, yaptığı açıklamada, kendisi ve eşinin Hollanda'da doğduklarını, aslen Trabzonlu olduklarını söyledi. Trabzonspor Gurbetçi Gençler Avrupa Tayfası'nda 2009-2015 yıllarında tribün liderliğini yaptığını belirten Şenyer, ağustosta doğan ikizlerin adını ilk başta Trabzonspor'da oynayan futbolcu isimlerinden koymayı düşündüklerini dile getirdi.

Ümit Şenyer, "Futbolcular hep gidici ve Trabzonspor'un renkleri kalıcı olduğu için ikizlerin adını Bordo ve Mavi koydum. Doğumdan sonra zaten eşimin dünyadan haberi yoktu. O arada ben belediyede Bordo ve Mavi ismini yazdırdım ve olan olmuştu bile." diye konuştu.

İKİNCİ İSİMLERİ ADEM VE AYŞE

Çevredekilerin verdiği tepkilere de değinen Şenyer, Trabzon'da bir restoran sahibinin, ikizlerin isminin Bordo ve Mavi olduğunu duyunca hesabın kendisinden olduğunu söylediğini anlattı. Aileden bazı kişilerin ikizlerin dini isminin de olmasını istediklerini aktaran Şenyer, bu yüzden çocuklarının ikinci isimlerinin de Adem ve Ayşe olduğunu kaydetti.

Baba Şenyer, Mavi'nin doğduktan hemen sonra eliyle dört işareti yaptığına dikkati çekerek, "Doğumdan iki ya da üç gün sonra Galatasaray ile Trabzonspor'un maçı vardı ve o maçta Galatasaray'a 4 tane attık." ifadelerini kullandı.