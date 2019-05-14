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Trabzonlu çobandan yayla yolu tepkisi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

Trabzon’da havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yaylacılar yaylaların yolunu tutarken, kar nedeniyle yolu açılmayan yaylaların olması çobanları zor durumda bırakıyor. Trabzonlu bir çoban da bu duruma tepkisini bir videoda dile getirdi.

Trabzon Araklı ilçesi Paskalar'dan koyun sürüleri ile yola çıkarak Taşlı Yaylası’na ulaşmak isteyen çoban kar nedeniyle yayla yolunun açılmamasını çektiği video ile tepki gösterdi.

Faik Hancı, uyarılarına ve taleplerine rağmen yayla yollarının kardan temizlenmediğini belirterek yüzlerce koyun ile yollarının uzadığını ve Ramazan ayında sarp arazilerde aç susuz büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yolun açılmaması nedeniyle de kamyonet ile taşıdıkları yükleri kendi sırtlarında ve hayvan sırtında çıkartmak zorunda kaldıklarını belirten Hancı, sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon çoban yayla

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