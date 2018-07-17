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Trabzonspor 1 - 0 Lokomotiva Zagreb (Hazırlık maçı)

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1’inci Lig ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb’i 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor 1 - 0 Lokomotiva Zagreb (Hazırlık maçı)

Trabzonspor, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçını Hırvatistan Liginde geçtiğimiz sezon 5. sırada bitiren Lokomotiva Zagreb takımıyla yaptı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda oyuna giren Sheydaev takımını öne geçiren golü atarken, Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor: Onur, Pereira, Hüseyin Türkmen (Yüksel Şişman dk. 77), Mustafa Akbaş (Onazi dk. 67) , Novak (Ibanez dk. 61), Murat Cem Akpınar (Cafer dk. 53), Kucka, Yusuf Yazıcı (Sheydaev dk. 67), Olcay Şahan (Alihan dk. 61), Abdulkadir Parmak (Ahmet Hakan dk. 84), Rodallega (Muhammet Beşir dk. 72)

Lokomotiva Zagreb: Ivo Grbic (Hendija), Mario Musa (Krajinovic dk. 67), Toni Datkovic (Bozic dk. 69), Denis Kolinger, Ante Majstorovic (Somoljo), Luka Ivanusec (Halilovic dk. 70), Lırım Kastratı (Hujber dk. 67), Neven Djurasek, Fran Karacic (Rozman dk. 69), Dejan Radonjic (Jakıc dk. 38), Matko Babic (Kolega dk. 69)

Trabzonspor etkili başladı

Trabzonspor ile Lokomotiva Zegreb arasında oynanan maça bordo-mavili takımı etkili başladı. Teknik Direktör Ünal Karaman, as kadroya yakın isimlerden kurduğu bir takım ile rakibi karşısına çıktı. Maçın ilk bölümlerinde bordo-mavili takım Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Kucka ve Rodellaga ile rakip kalede etkili oldu. Maçın başlarında Kucka'nın kafası direkten döndü. İlk yarıda ise iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu.

Gol Sheydaev'den geldi

Trabzonspor'da galibiyet golü 75. dakikada Sheydeaev'in ayağından geldi. Kaleci Hendija'nın kısa düşen pasını önüne alan golcü oyuncu düzgün bir vuruşla takımının galibiyet golünü attı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor ile Hırvatistan temsilcisi Lokomotiva Zagreb arasında oynanan karşılaşmayı az sayıda gurbetçi taraftar takip etti. Bordo-mavili takımın Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de maçı tribünden izledi.

Batuhan ve Sosa saha kenarında koşu yaptı

Trabzonspor’da hafif sakatlıkları bulunan ve bu nedenle Lokomotiva Zagreb maçı kadrosuna alınmayan Batuhan Artarslan ile Jose Sosa, maç öncesinde saha kenarında koşu yaptı. Ayrıca tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi’ye de yardımcı antrenör nezaretinde saha kenarında özel program uygulandı. Bordo-mavili takımda Esteban Alvarado ile Fabian Castillo ise maçı tribünden takip etti.

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Trabzonspor Lokomotiva Zagreb hazırlık maçı

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