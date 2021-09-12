Trabzonspor 2-2 Galatasaray (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasındaki dev maçta şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, evinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.

Galatasaray, 20. ve 35. dakikalarda maçın sürpriz isimlerinden Emre Kılınç'ın golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Trabzonspor'a beraberliği getiren golleri 41. dakikada Cornelius ve 62. dakikada Nwakaeme kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ilk kez puan kaybı yaşadı ve 10 puana yükselerek 2. basamakta yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Galatasaray ise yenilmezliğini sürdürürken 8 puanla 5. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaşacak, Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

(10 puan) Beşiktaş

(10 puan) Trabzonspor

(10 puan) Fenerbahçe

(10 puan) Konyaspor

(8 puan) Galatasaray

TRABZON'DA İKİ FARKLI İSİM

Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Giresunspor maçı 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Serkan Asan'ın yerine sakatlıktan dönen Bruno Peres'e, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny'in yerine Cornelius'a görev verdi.

Sakatlığı devam eden Gervinho da kadroda yer almadı.

DORUKHAN YİNE KADRODA YOK

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı, sadece UEFA Konferans Ligi 3. turunda Molde ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde yer alan Dorukhan Toköz de kadroya dahil edilemedi.

Ayak bileğinde ödemi tam olarak geçmeyen Dorukhan, 7. resmi maçta da takımda görev alamadı.

FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Sakatlıklar nedeniyle eksik kadro ile Trabzon'a gelen sarı-kırmızılılarda Terim, sağ bekte Boey'in yerine Yedlin'e, hücum hattında Barış Alper Yılmaz'ın yerine Emre Kılınç'a ve Diagne'nin yerine Halil İbrahim Dervişoğlu'na görev verdi.

Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren Marcao olmak üzere 5 futbolcu kadroda yer almadı.

BAŞKAN AĞAOĞLU MAÇA GELEMEDİ

Trabzonspor kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kızının geçirdiği ev kazası sonucu yaralanması nedeniyle karşılaşmaya gelmedi.

Trabzon'a gelen ancak cezası nedeniyle maçı stattan izleyemeyecek olan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da, Ahmet Ağaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

İKİ TAKIM DA 4 YERLİYLE SAHADA

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezon öncesi takımların en fazla 8 yabancı ve en az 3 yerli oyuncuyla sahaya çıkma kararı sonrası ligde oynadığı ilk üç karşılaşmada ilk 11'inde 3 yerli oyuncu yer alan Trabzonspor ile Galatasaray, bu karşılaşmada ilk 11'inde 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuya görev verdi.

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ile Galatasaray kaptanı Muslera karşılaşma öncesi saha kenarında bir araya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerine kendi kulüplerine ait Fan Token takasını gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.

BÜYÜK HATA VE İLK GOL

Galatasaray, Trabzonspor defansının büyük hatasını iyi değerlendirdi ve karşılaşmada ilk golü 20. dakikada buldu.

Bordo-mavililerde Edgar Ie'nin hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

EMRE KILINÇ İLK YARIYA DAMGA VURDU

Galatasaray'da sürpriz bir şekilde ilk 11'de görev alan Emre Kılınç, ilk yarıda dinamizmiyle fark yaratırken, 2 golle takımına büyük katkı yaptı.

dakikada savunma arkasına atılan topa Kerem hareketlendi ve Uğurcan kalesini zamanında terk edip topu çeldi. Seken topu Halil, penaltı noktasına doğru çevirirken, Emre Kılınç uygun pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

ABDULLAH AVCI'DAN OYUNA MÜDAHALE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2 golün ardından oyunu değiştirmek amacıyla değişikliklerini erkenden kullanmaya karar verdi.

dakikada o dakikaya kadar etkisiz kalan iki isim İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür kenara gelirken, Trondsen ve Yusuf Sarı oyuna girdi.

TARAFTARLARDAN ABDÜLKADİR ÖMÜR'E TEPKİ

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Galatasaray derbisi sırasında tepki çeken isim oldu.

İlk gol öncesi topu kaptıran ve kaptırdığı top gole dönüşen Abdülkadir Ömür, yenilen ikinci gol sonrasında da tepki çekti. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, Abdülkadir Ömür'ün üstüne forma atarak 'Düzgün top oyna' dedi. Sahada morali bozulan Abdülkadir Ömür, 37. dakikada oyundan alındı.

Abdülkadir Ömür sahayı terk ederken Trabzonspor tribünleri tarafından ıslıklandı. Takım arkadaşları, yedek kulübesinde Abdülkadir'i teselli etmeye başladı.

TRABZONSPOR'U UMUTLANDIRAN GOL

Trabzonspor, 40. dakikada yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek soyunma odasına 1 farklı geride girmeyi başardı.

Sol kanattan yapılan ortada Bakasetas topu indirdi. Arka direkte topla buluşan Cornelius, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yakın direk dibinden ağlara gönderdi.

GALATASARAY'DA 2 KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da ilk yarıya damgasını vuran Emre Kılınç, aşilindeki ağrı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Emre Kılınç'ın yerine Aytaç Kara oyuna dahil oldu ve teknik direktör Fatih Terim, ilk yarının dikkat çeken isimlerinden Morutan yerine de Babel'i oyuna sürdü.

TRONDSEN DE SAKATLANDI

Trabzonspor'da 37. dakikada oyuna giren Trondsen de oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bordo-mavili ekipte Norveçli futbolcu, 54. dakikada kenara geldi ve yerini Denswil'e bıraktı.

NWAKAEME 1 PUANI GETİRDİ

İkinci yarıda Trabzonspor'un daha etkili göründüğü anların çoğunlukta olduğu bölümler dikkatleri çekerken, Trabzonspor geri dönüşü tamamlayan golü 61. dakikada buldu.

Sol kanattan ceza sahasına sokulan Hamsik'in arka direğe çıkarttığı topla buluşan Nwakaeme çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor - Galatasaray maçı 2-2 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig’in 4'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. 10 puana yükselen Trabzonspor bu sonuçla ligde ilk puan kaybını yaşarken, 8 puana çıkan Galatasaray ise 4 maç sonunda iki karşılaşmada puan kaybetti.

6’ncı dakikada İsmail’in sol kanattan uzak mesafeden kaleye gönderdiği topu Muslera yatarak kontrol etti.

20’nci dakikada Edgar’ın Uğurcan’a geri pasında araya giren Emre Kılınç’ın penaltı noktasının solundan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

29’uncu dakikada Hamsik’in savunmanın arkasına yerden pasına iyi hareketlenen Cornelius’un ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu Muslera kontrol etmeyi başardı.

30’uncu dakikada Morutan’ın ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

30’uncu dakikada Hamsik’in sol kanattan son çizgiden penaltı noktasının soluna çıkardığı topu Cornelius uygun pozisyonda gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33’üncü dakikada Kerem’in şutunda açıyı daraltan Uğurcan’dan dönen topu Halil İbrahim penaltı noktasındaki Emre’ye aktardı. Boş kaleye onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

37’nci dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği şutu Muslera son anda kornere çeldi.

41’inci dakikada Hamsik’in sol kanattan ceza sahasına ortasında Bakasetas’ın kafa ile indirdiği altıpasın hemen gerisindeki Cornelius’un önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

61’inci dakikada Cicaldau’nun pasında savunmanın arkasına sarkan Babel ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

61’inci dakikada ceza sahası solunda Hamsik rakibinden sıyrıldıktan sonra topu penaltı noktası üzerindeki Nwakeme’ye çıkardı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skora eşitlik geldi; 2-2.

70’inci dakikada Uğurcan’ın uzun pasına iyi hareketlenen Nwakaeme ceza sahası yayının üzerinden şutunu çekti ancak Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

76’ncı dakikada Cicaldau’nun ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Halil’in şutunda kaleciyi geçen topu Yusuf kaleye giden topu çizgi önünden çıkardı, daha sonra Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1’inci dakikada Yusuf sağ kanattan ceza sahası yayına kadar ilerledikten sonra vuruşunu yaptı, Muslera yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel

TRABZONSPOR: Uğurcan- Peres, Edgar, Hugo, İsmail(Dk.37 Trondsen)(Dk.53 Denswil)- Berat, Hamsik- Abdülkadir Ömür(Dk.37 Yusuf), Bakasetas(Dk.81 Siopis), Nwakaeme- Cornelius(Dk.82 Koita)

GALATASARAY: Muslera- Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt- Berkan, Cicaldau(Dk.82 Taylan)- Emre(Dk.46 Aytaç), Morutan(Dk.46 Babel), Kerem(Dk.74 Mohamed)- Halil(Dk.82 Oğulcan)

GOLLER: Dk.41 Cornelius, Dk.61 Nwakaeme (Trabzonspor)- Dk.20-33 Emre (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Berat, Edgar (Trabzonspor)- Berkan (Galatasaray)



