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Trabzonspor 2 - 2 Parma

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.07.2019 21:28 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Avusturya kampında İtalya'nın Parma takımı ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor 2 - 2 Parma

Kampta ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, ikinci maçında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, üçüncü hazırlık maçında da berabere kaldı.

Trabzonspor'un Parma karşısında ilk 11'de yeni transferlerden Yusuf Sarı, kaleci Erce Kardeşler ve Gaston Campi olmak üzere 3 oyuncu yer aldı. Trabzonspor taraftarları Parma ile oynanan hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar tribünlere sığmazken bir grup taraftar saha kenarından maçı izlemek zorunda kaldı.

Bu arada 89. dakikada sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından çıkarıldı. Öte yandan maçta bir grup Parma taraftarı da takımlarına destek verdi.

Bordo-mavililerde, sağ ayak baş parmağında zedelenme bulunan Yusuf Yazıcı ile tedavileri tamamlanan Hosseini ve Filip Novak, riske edilmeyerek karşılaşmada oynatılmadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın bu oyuncuları son hazırlık maçında Verona’ya karşı oynatmayı planladığı belirtildi. Trabzonspor'da kampa katılan Ekuban, karşılaşmada görev almadı. Bu futbolcu maçın oynandığı stadın yanındaki sahada takımdan ayrı bir çalışma yaptı.

TRABZONSPOR 2 - 2 PARMA

STAT: Ottensheim
HAKEMLER: Markus Waldi, Marco Wolfesberger, Günther Nebel (Avusturya)

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Pereira (Dk. 72 Serkan), Hüseyin Türmen (Dk. 72 Doğan Erdoğan), Campi (Dk.72 Ahmet Baha), Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Sosa (Dk. 72 Cafer Tosun), Abdulkadir Parmak (Dk. 72 Behlül), Abdülkadir Ömür (Dk. 72 Kerem Baykuş), Yusuf Sarı (Dk. 72 Ahmet Eren), Nwakaeme (Dk.71 Avdijaj), Muhammet Akpınar (Dk. 71 Koray)
PARMA: Sepe (Dk. 63 Colombi), Lacoponi (Dk. 63 Gazzola), Dermaku, Bruno Alves (Dk. 77 Minelli), Laurini (Dk. 63 Scozzarella), Barilla (Dk. 74 Ricci), Hernani (Dk. 63 Ceravolo), Kluevski (Dk. 63 Munari), Sprocati (Dk. 63 Machin), Gervinho (Dk. 63 Karamoh), Inglese (Dk. 63 Cornelius)

GOLLER: Dk 16 ve 38 Gervinho (Parma), Dk. 22 Pereira, Dk. 65 Yusuf Sarı (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Dk. 29 Barilla, Dk. 31 Sepe (Parma)

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