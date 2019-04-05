Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Trabzonspor maça etkili başlasa da maçta ilk golü bulan Antalyaspor oldu. 9'da Trabzon savunmasının hatasında Hakan Özmert, Doukara'yı gördü. Fransız golcü düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 13'te Antalya ikinci gole yaklaştı ancak Amilton'un vuruşu direkten geri geldi. Toparlanan Trabzonspor'da 21. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasına çevirdiği topu kale önünde Nwakaeme ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu. Trabzonspor dakikalar ilerledikçe üstünlük golü için bastırmaya başladı. 32'de Yusuf Yazıcı'nın volesi az farkla dışarı gitti. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ 37'de yine kontra atağa çıkan Antalya'da Doukara kaleci Uğurcan'ı geçti ancak Hüseyin son anda araya girerek mutlak bir golü önledi. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Ekuban'un çaprazdan vuruşu direğin dibinden dışarı gitti ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devreye de hızlı başlayan Trabzonspor, 58. dakikada Abdülkadir'in şutunda direkten dönen topu Ekuban'ın tamamlaması sonrası 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 68'de ise Nwakaeme'nin yarattığı pozisyonda Olcay topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçti.

Az ama etkili gelen Antalyaspor'da 76'da Serdar Özkan'ın şutunu kaleci Uğurcan müthiş tokatladı, 1 dakika sonra ise Doukara'nın röveşatası yan ağlarda kaldı. 90+4'te Murat Cem, Trabzonspor'un 4-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu ve Trabzonspor üst üste 3. maçını kazanarak puanını 46 yaparken, Antalyaspor ise 35 puanda kaldı. Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 70 Pereira), Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk. 89 Murat Cem Akpınar), Nwakaeme, Ekuban

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Zeki Yıldırım (Dk. 62 Doğukan Sinik), Charles, Amilton (Dk. 74 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Fredy, Doukara (Dk. 90+3 Drole) Goller: Dk. 9 Doukara (Antalyaspor) Dk. 21 Nwakaeme, Dk. 58 Ekuban, Dk. 67 Olcay Şahan, Dk. 90+1 Murat Cem Akpınar (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) Dk. 56 Charles (Antalyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada Hüseyin Türkmen'in hatalı pasında araya giren Hakan Özmert'in sağ taraftan ortasında, savunmanın arkasında Doukara gelişine sert ve düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 0-1

13. dakikada Doukara'nın pasında sağ taraftan ceza alanına giren Amilton'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Olcay Şahan topu altıpas içindeki Nwakaeme'ye çıkardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

32. dakikada Ibanez'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın yatarak vuruşunda savunmaya çarpan top yandan auta gitti.

36. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Doukara, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldı ancak araya son anda giren Hüseyin Türkmen meşin yuvarlağı uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

42. dakikada Abdulkadir Parmak soldan pasında, arka direkte Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışından şutunda üst direğe çarparak çizgi üzerinden geri gelen topu Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 2-1

67. dakikada bordo-mavili takım bir gol daha buldu. Soldan son çizgiye inen Nwakaeme, Nazım Sangare'den sıyrıldıktan sonra topu geriden gelen Olcay Şahan'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 3-1

76. dakikada Serdar Özkan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, direk dibinden topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında topla ceza sahasına giren Murat Cem Akpınar'ın şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlara gitti. 4-1 MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, cezalı Rodallega'nın yerine Olcay Şahan'a, savunmanın sağında Toure'nin yerine sakatlıktan dönen Kamil Ahmet Çörekçi'ye Amiri'nin yerine cezası sona eren Yusuf Yazıcı'ya, sakatlığı bulunan Novak'ın yerine sol bekte Ibanez'e 11'de görev verdi.