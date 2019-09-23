Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, " Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,
2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,
2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,
2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,
2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" denildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum