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Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor Kulübü, Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, " Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

  • 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,
2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,
2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,
2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,
2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Parmak

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