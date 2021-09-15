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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda hiç kaybetmedi

15.09.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ederek teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlarda yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda hiç kaybetmedi

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesinin ardından geçen sezon 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon da deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Avcı yönetiminde çıktığı 18 deplasman maçında 10 galibiyet, 8 beraberlik alan Trabzonspor, rakiplerine geçit vermedi.

309 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada 309 gündür mağlup olmadı. Bordo-mavili kulüple 10 Kasım 2020 tarihinde anlaşan deneyimli teknik adam, hiçbir dış saha maçında yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. 325 gün önce son dış saha yenilgisini yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra 19 dış saha maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

DIŞ SAHADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, geçen sezon 8. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, bu sezon ise ilk haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, üçüncü haftada GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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