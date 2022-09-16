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Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı!

16.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Avcı senelik 25 milyon TL garanti ücret alacak. Bordo-mavililerin geçen seneki şampiyonluğunun baş mimarı olan Avcı'nın sözleşmesi uzatılarak, tecrübeli hocaya ne kadar güvenildiği tüm camiaya ispatlanmış oldu. Bu sezona iyi başlayamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı hamlesiyle birlikte çıkışa geçmeyi planlıyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı!

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı. Yıllık 25 milyon TL kazanacak Abdullah Avcı, Trabzonspor'un kendisine önerdiği sözleşmeyi pazarlık yapmadan kabul etti. Taraftarları mutlu eden bu anlaşma KAP'a bildirildi.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme yenilediğini KAP'a bildirdi.

2022/23: 25 milyon TL

2023/24: 25 milyon TL + (TÜFE+ÜFE)/2

2024/25: 2023/24 ücreti + (TÜFE+ÜFE)/2

İşte o açıklama

"Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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