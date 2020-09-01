Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı

Trabzonspor, Sosa'nın boşluğunu doldurmak için dört koldan araştırma yapıyor. Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bordo-mavililerde gündeme gelen isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca oldu.
Yeni sezon öncesi Samsunspor ile yapılan hazırlık maçında ortaya konan etkisiz futbol orta saha lideri arayışlarını tetikledi. Bordo-mavililerde yönetici Sertaç Güven'in Brezilyalı 10 numaranın menajeri Carlos Leite ile temasa geçtiği öğrenildi.
Talisca için geçtiğimiz günlerde de nabız yoklayan ancak yüksek bedel istenmesi sebebiyle geri adım atan bordo-mavililer yine harekete geçti. Yönetici Sertaç Güven'in, Talisca'nın menajeri ile görüştüğü ve şartları bir kere daha masaya yatırdıkları öğrenildi.
Çin'in Evergrande takımında oynayan Brezilyalı 10 numara her fırsatta Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyordu. Bordo-mavililer Talisca'yı Evergrande'den bir yıllığına kiralamak istiyor. Talisca'nın da Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken bu transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.
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