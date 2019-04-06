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Trabzonspor Anthony Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda kaybetmedi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.04.2019 10:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme seriye bağladı. Süper Lig'de son 4 haftayı boş geçmeyen başarılı oyuncunun ligde gol attığı maçlarda ise bordo-mavililer kaybetmedi.

Trabzonspor Anthony Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda kaybetmedi

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Nwaekeme rüzgarı esiyor. Attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vuran Nijeryalı forvetin skora verdiği katkıyla bordo-mavililer Avrupa Kupaları'na katılma yolunda hanesine önemli bir 3 puan daha yazdırdı.

Karadeniz ekibinde, golcü oyuncu son 4 haftada rakip kaleleri ise boş geçmedi. Deplasmanda 2-2 beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol atan başarılı oyuncu, bordo-mavililerin evinde Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta da 1 gol kaydetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da galibiyet golünü atan Nwakaeme, Antalyaspor maçında da fileleri havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, 12 gollü Hugo Rodallega'nın ardından takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu.

NWAKAEME ATIYOR TRABZONSPOR KAZANIYOR

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig'de gol attığı maçları da kaybetmedi. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki futbolcunun rakip ağları sarstığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor hanesine 17 puan yazdırdı. Bu sezon 20 mücadelede görev alan tecrübeli futbolcu, 18 maçta sahaya ilk 11'de çıktı. 1590 dakika sahada kalan oyuncu, 9 gol atıp 5 de asist yaptı.

SKORA 3 KEZ DAHA KATKI YAPARSA 100 BİN EURO EKSTRA ELDE EDECEK

Trabzonspor'un sezon başında Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon 100 bin Euro'ya transfer ettiği Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımdan ise yıllık 900 Bin Euro kazanıyor. Sezon başında sözleşmesine madde koyduran ve skora 19 kez katkı yapması halinde 100 bin Euro ekstra kazanacak olan golcüoyuncu, bu hedefine de yaklaştı. Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 10 gol ve 6 asiste ulaşan Nwakaeme ligde kalan 7 maçlık bölümde skora 3 kez daha katkı yapması halinde hedefine ulaşacak ve ekstra 100 bin Euro daha elde edecek.

NWAKAEME'NİN SÜPER LİG'DE GOL ATTIĞI MAÇLAR

Trabzonspor: 4 - Galatasaray: 0 (2 gol)

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (1 gol)

Trabzonspor: 4 - Ç.Rizespor: 1 (1 gol)

Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (2 gol)

Trabzonspor: 2 - Akhisarspor: 1 (1 gol)

B.B. Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1 (1 gol)

Trabzonspor: 4 - Antalyaspor: 1 (1 gol)

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Spor Toto Süper Lig Antalyaspor Anthony Nwakaeme Trabzonspor

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