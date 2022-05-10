Trabzonspor, 'Bana lig kupası yeter' dedi! Kayserispor'dan muazzam geri dönüş

Trabzonspor , final yolunda Kayserispor deplasmanındaydı... Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında evinde ağırladığı Sarı-Kırmızılı takımı tek golle deviren Bordo-Mavililer, rövanşta skor avantajıyla mücadele etti. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 37 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyordu. Maçın başında kazandığı penaltıyla öne geçen Trabzonspor devreye bu skorla girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Kayserispor skoru eşitledi. Bu golün üstünden çok geçmeden kazandığı kornerden golü bulan Kayserispor skoru 2-1'e getirdi. Maçın uzatmalara gideceği düşünülürken Bakasetas sahneye çıktı ve golünü attı. Karşılaşmada maç böyle bitti derken 10 dakikada 2 gol atan Kayserispor, rakibini 4-2 yenerek kupada finale yükseldi.

17. SANİYEDE PENALTI KARARI

Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, henüz ilk dakikada penaltı kazandı. Nwakaeme'nin ortasına arka direkte yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top Carole'ün eline çarptı ve hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Nwakaeme, kaleci Lung'u ters köşeye yatırdı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Kayserispor, eşitliği yakaladı. Emrah Başsan, Mustafa Pektemek'in pasıyla topla buluştu ve sağ kanattan ceza alanına girdi ve açısını bulur bulmaz şutunu attı, savunmadan seken top ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

SKOR 2-1 OLDU!

Sol kanattan Bertolacci'nin kullandığı kornerde Puchacz'ın boşa çıktığı pozisyonda top Hosseini'nin önünde kaldı. Sağ çaprazda topu kontrol eden İranlı stoperin sert şutunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi 2-1 öne geçti.

SON ANLARDA GOL GELDİ

Trabzonspor, Bakasetas'la eşitliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Cornelius, boş durumdaki Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı, tecrübeli solakın kale dibinden attığı şutta Lung, muhteşem bir kurtarış yaptı. Dönen topta net bir vuruş yapan Yunan yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu.

PENALTIDAN GELEN GOLLE SKOR 3-2

Maçın en etkili isimlerinden olan Thiam, penaltıda Uğurcan'ı ters köşeye yatırdı ve takımını 90+1. dakikada 3-2 öne geçirdi.

İNANILMAZ BİR MAÇ! 4-2 OLDU

Sol kanatta topla buluşan Emrah Başsan, içeri doğru kat etti ve kendisine şut açısı buldu. Tecrübeli solakın ceza sahası dışından attığı şutta top savunmadan sekti, ağlarla buluştu. 4-2

3 BÜYÜK TAKIMI ELEDİLER

Kayserispor sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u eleyerek finale yükseldi.

BEŞİNCİ SIRADAKİ TAKIMIN AVRUPA KUPALARINA KATILMA ŞANSI ORTADAN KALKTI

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'na veda etmesinin ardından Süper Lig'de beşinci sıradaki takımın Avrupa kupalarına katılma şansı ortadan kalktı.

SAHAYA BALIK ATTILAR

Kayserispor tribünlerinden Trabzonsporlu futbolculara balık atıldı.



