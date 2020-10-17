Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 3 puan alarak ligde üst sıralara yerleşmek isteyen Trabzonspor ile kötü gidişata bir dur demek isteyen Medipol Başakşehir Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelerek nefes kesen bir mücadele ortaya koyacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Trabzonspor maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımında büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 17 Ekim Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Trabzonspor taraftarları ve Medipol Başakşehir taraftarları için nefesler tutuldu.

Ligdeki ilk dört maçında yalnızca bir defa galibiyet alan ve 5 puanı olan Trabzonspor bugün galip gelmek için maça çıkıyor. Ligde şu ana kadar galibiyeti bulunmayan ve 1 puan ile son sıraya yerleşen Medipol Başakşehir de kıyasıya mücadeleyle geçecek bu maçın ardından kazanıp ilk 3 puanını almak istiyor.