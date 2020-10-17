Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 3 puan alarak ligde üst sıralara yerleşmek isteyen Trabzonspor ile kötü gidişata bir dur demek isteyen Medipol Başakşehir Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelerek nefes kesen bir mücadele ortaya koyacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Trabzonspor maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımında büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 17 Ekim Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Trabzonspor taraftarları ve Medipol Başakşehir taraftarları için nefesler tutuldu.
Ligdeki ilk dört maçında yalnızca bir defa galibiyet alan ve 5 puanı olan Trabzonspor bugün galip gelmek için maça çıkıyor. Ligde şu ana kadar galibiyeti bulunmayan ve 1 puan ile son sıraya yerleşen Medipol Başakşehir de kıyasıya mücadeleyle geçecek bu maçın ardından kazanıp ilk 3 puanını almak istiyor.
17 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle ev sahibi olacak olan Trabzonspor taraftarları Trabzonspor maçı saat kaçta sorunun cevabını arıyor. Trabzonspor - Başakşehir maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
17 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan Trabzonspor - Başakşehir maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Trabzonspor - Başakşehir maçı canlı olarak beIN Sports HD1’de yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Trabzonspor - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek olacak. Trabzonspor ve Başakşehir arasındaki kıyasıya mücadelede Bahattin Şimşek'in yardımcılığını ise 1. yardımcı hakem olarak Mustafa Sönmez, 2. yardımcı hakem olarak Osman Gökhan Bilir ve 4. hakem olarak Hakan Ceylan üstlenecek.
Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Trabzonspor muhtemel 11’inde Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Le, Marlon, K.Ahmet, Baker, A.Ömür, Diabate, Djaniny ve Afobe bulunuyor. Medipol Başakşehir'in muhtemel 11’inde ise Mert, Caicara, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Deniz, Giuliano ve Crivelli yer alıyor.
Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton milli arayı iyi değerlendirdiklerini ve çok sayıda Milli takıma giden oyuncuları olmasına rağmen bunun bir şans olduğunu belirtiyor. Kalan oyuncular ile daha fazla çalışma ve tanışma fırsatına sahip olduklarını belirten Newton, oyuncularının kendisinin düşüncelerini sahaya başarılı bir şekilde yansıtacaklarına inanıyor. Şu anda daha iyi ve daha güçlü olduklarını söyleyen Newton, milli aranın kendilerine ihtiyaç duydukları zamanı verdiğini belirtiyor.
Trabzonspor 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galibiyet alamıyor. Başakşehir'in en son 2014-2015 sezonunda yenen bordo mavili takım, bu zamana kadar 5 mağlubiyet aldı ve 5 defa da beraberlikle sahadan ayrıldı. İki takım ligde 25. defa karşı karşıya gelerek büyük bir mücadele ortaya koyacak.
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