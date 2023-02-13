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Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor

13.02.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor-Basel maçı biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak. Depremzedeler yararına tüm gelirlerin bağışlanacağı maçın biletleri tüm takımlara ait passolig kartlarıyla alınabilecek.

Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin ardından UEFA Konferans Ligi'nde Basel'i ağırlamayaa hazırlanan Trabzonspor'da, müsabakanın gelirlerinin depremzedeler yararına AFAD'a aktarılacağı açıklandı. 16 Şubat'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkacak. Depremin yaralarını sarmak adına oynanacak müsabakaya özel olarak kombineler geçerli olmazken, taraftarlar tüm takımlara ait passolig kartlarıyla bilet satın alabilecek. Müsabakada hem e-bilet hem de pdf bilet uygulaması geçerli sayılacak ve passolig kart zorunlu olmayacak.

Depremzedeler yararına oynanacak Trabzonspor-Basel maçı bilet fiyatları, VİP Platinum 750 TL, VIP Gold 500 TL, VIP Silver: 400 TL, Batı tribün 250 TL, Doğu tribün 200 TL, Yavru Fırtına 125 TL, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 100 TL olarak belirlendi.

TRİBÜNLER SİYAH OLACAK

Öte yandan Trabzonspor taraftar grupları da deprem felaketi nedeniyle Basel maçında tribünlere siyah giyip çıkma kararı aldı. Sosyal medyadan ortak olarak duyuru yapan tribün grupları, taraftarlara siyah kıyafetlerle maça gelmeleri çağrısında bulundu. Duyuruda maçın başlama düdüğünden depremin olduğu saati temsilen 04.17'nci dakikaya kadar müsabaka sessizce takip edileceği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN BÜYÜK SORUMLULUĞU

Kahramanmaraş depremi nedeniyle milli yas ilan edilen ülkede tüm spor müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca durdurulurken, yas sürecinde oynanacak ilk resmi müsabakanın Trabzonspor-Basel maçı olması bordo mavili camiaya önemli sorumluluk yükledi. Afetin ilk gününden bu yana depremzedelere el uzatan bordo mavili kulüpte oyuncular, Avrupa macerasını sürdürmenin yanında sahaya depremzedeler için tek yürek olacak çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da, bu maça özel olarak oyuncularını motive ediyor.

Bu arada, tribünlerin tamamen dolu olması beklenen Trabzonspor-Basel maçı TV8'den şifresiz olarak yayınlanıp, reklam gelirleri de depremzedelere bağışlanacak.

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