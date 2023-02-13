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Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz mi? Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine destek!

13.02.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Basel maçının ne zaman, şifreli mi yoksa şifresiz mi ekrana geleceği ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası açıklamada bulundu. Deprem bölgesine destek sağlanacak. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz mi?

Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz mi? Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine destek!

Trabzonspor Basel maçının tarihi, saati ve şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı sporseverler tarafından merak edildi. Trabzonspor Basel maçı hakkında açıklamada bulunan Acun Ilıcalı maçın yayınlandığı saatteki tüm reklam gelirinin depremzedelere bağışlanacağını belirtti. Trabzonspor Basel maçı şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Basel maçı 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.45'de başlayacak.

Trabzonspor taraftarlarının, Acun Ilıcalı’dan bu maçı şifresiz yayınlama talebi de olumlu karşılık buldu. Exxen ve TV8’in sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada,

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Basel maçı TV 8'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Trabzonspor Basel maçı 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören vatandaşlar için şifresiz yayınlanacak.

ACUN ILICALI'DAN 'TRABZONSPOR BASEL MAÇI' AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8’den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır”

TRABZONSPOR BASEL MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor-Basel maçı biletleri bugün saat 15.00 itibarıyla satışa sunulacak.

Depremzedeler yararına tüm gelirlerin bağışlanacağı maçın biletleri tüm takımlara ait passolig kartlarıyla alınabilecek.

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