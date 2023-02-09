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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu deprem sonrası konuştu! ''İçtiğimiz sudan bile utanır hale geldik!''

09.02.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deprem felaketi sonrası konuştu. Ağaoğlu, “Ne uyuyabiliyoruz, ne yiyebiliyoruz... İçtiğimiz sudan bile utanır hale geldik. Bunun altından kalkacağız. Trabzonspor olarak 40 çocuğu ağırlayacağız” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu deprem sonrası konuştu! ''İçtiğimiz sudan bile utanır hale geldik!''

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

"İÇTİĞİMİZ SUDAN BİLE UTANIR HALE GELDİK"

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"Ne uyuyabiliyoruz, ne yiyebiliyoruz... İçtiğimiz sudan bile utanır hale geldik. Bunun altından kalkacağız. Dayanışmanın en güçlü örneğini göstererek, bu travmanın içerisinde çıkacağız. Türk milleti büyük bir millet, ilginç bir süreçten geçiyoruz. Allah bir daha göstermesin. Ülkenin neredeyse % 15-20'sini etkileyen felaket. Haber alır almaz yapabildiğimiz ilk şey TS-Club'lardaki kışlık ürünleri hazır hale getirdik"

"UYKU TULUMLARI, MONT, BERE, ATKI, BATTANİYE, KABAN..."

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"Ayrıca İstanbul ve Bursa'dan temin ettiğimiz uyku tulumları, kışlık ne kadar malzeme varsa mont, bere, atkı, battaniye, kaban bütün mağazaları boşalttık. Altyapının belli bölümlerini boşalttık. Kadir Özcan Tesisleri'nde 10 kız çocuğu ağırlayacağız. Özkan Sümer Akademisi'nde 30-40 çocuğu ağırlayacağız. 8-12 yaş grubunda Ukraynalı çocuklar misafirimiz oluyor. O şekilde bir ayarlama yaptık. Uzun süreli ne kadar sürecekse 1-2 yıl konuşlandıracak sisteme getirdik. 50 çocuğumuza hizmet verebilecek durumdayız."

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