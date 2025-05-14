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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray ile oynanacak final öncesi olay hakem açıklaması!

Türkiye Kupası Finali öncesi konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala VAR için bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray ile oynanacak final öncesi olay hakem açıklaması!
Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan final karşılaşması öncesi Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'ye konuşan Doğan, yaptığı açıklamada "Gaziantep şehrine, başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon hazırlamışlar. Şehir çok güzel, insanlar çok samimi. Anadolu sonuçta." ifadelerini kullandı.

"VAR'DA FUTBOLCULARIN KAYBOLMADIĞI..."

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Galatasaray ile oynanacak kritik maç için "Bizim açımızdan da çok önemli bir final" diyen Doğan, ayrıca maçın adil şartlar altında geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hakemlerin müdahil olmadığı, VAR'da futbolcuların kaybolmadığı, centilmence ve güzel bir maç olmasını diliyorum. Hak eden kazansın" dedi.

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Hakem Trabzonspor son dakika ertuğrul doğan galatasaray
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