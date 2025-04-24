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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan maç sonu hakem göndermesi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2025 23:56
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Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan maç sonu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan maç sonu hakem göndermesi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri kupa yarı finali sonrası açıklamalarda bulundu.

"SADECE GÜLÜYORUM"

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Doğan, "Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum." dedi.

YABANCI HAKEM...

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Federasyona yabancı hakem talebini ilettiklerini ifade eden Doğan, "Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü." sözlerini sarf etti.

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Trabzonspor
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