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Trabzonspor Başkanı Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transferine kapıyı kapattı! Tecrübeli file bekçisinden anında paylaşım geldi

Son haftaların en çok konuşulan transfer iddialarının başında Fenerbahçe-Uğurcan Çakır flörtü gelirken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bu transferin olmayacağını kesin bir dille ifade etti. Doğan'ın bu açıklamalarının hemen ardından Uğurcan Çakır'dan da bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Başkanı Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transferine kapıyı kapattı! Tecrübeli file bekçisinden anında paylaşım geldi
Berker İşleyen

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ismi Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan Uğurcan Çakır transferi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Türkiye'den teklif gelmedi. Uğurcan, bir Avrupa hayali olduğunu, sezon sonunda söyledi. Yurt dışında bazı takımlarla görüştüğünü iletti. Ben de kendisine Trabzonspor'u ve kendisini mutlu eden bir teklif olursa yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Diğer takımlara da ayıp. Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif yapmadı." dedi.

"20 MİLYON EURO VERSELER DE VERMEYECEĞİM"

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A Spor'a konuşan Doğan, Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Uğurcan için 20 milyon euro teklif bile gelse futbolcuyu vermeyeceğini ve satmayacağını ifade etti.

"BİZİ KİMSE RAHATSIZ ETMESİN"

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"Uğurcan ile ilgili böyle bir durum yoktu. Defalarca belirtmeme rağmen gerçekten anlaşılamayan şekilde, bunun amacı belli, bizim kimseyle işimiz yok. Kimsenin oyuncusu yok ne yaptı, bizi gram ilgilendirmiyor. Umrumuzda değiliz. Biz kendi mücadelemizi veriyoruz. Eksiklerimiz var, transfer yapmak zorundayız. Mali sıkıntılarımız var, para bulmak zorundayız. Bizi boş konularla kimse rahatsız etmesin. Bundan daha açık bir açıklama nasıl yapılır bilmiyorum. İnşallah bu konu burada kapanır."

UĞURCAN ÇAKIR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

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Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır'dan da bir paylaşım geldi. Çakır şampiyonluk kupası önünde Trabzonspor formasıyla poz verdiği bir kare paylaşırken bu paylaşım sonrası 'Fenerbahçe'ye transferi rafa kalktı' yorumlarını da beraberinde getirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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