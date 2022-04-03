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Trabzonspor Beşiktaş Maçı CANLI İZLE | Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

03.04.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ve Beşiktaş Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Lider konumda bulunan Trabzonspor, çok büyük bir sürpriz olmaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Maçın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında aratılıyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz mi ve saat kaçta?

Trabzonspor Beşiktaş Maçı CANLI İZLE | Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Tüm taraftarlar Trabzonspor Beşiktaş maçının saatini ve kanalını sorgulamaya devam ediyor. Trabzon'da oynanacak mücadeleye taraftarın ilgisi çok büyük... Maçın yayın saati ve hangi kanaldan izleneceğini araştıran futbolseverler için, 'Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?' sorusunun cevabı haberimizde.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

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Trabzonspor - Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Trabzon'da oynanacak müsabaka beIN SPORS'tan şifreli bir şekilde yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

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TFF'den yapılan açıklamada; Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadelede VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak. AVAR koltuğunda ise Serkan Ok ve Davut Dakul Çelik yer alacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11 'LER

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Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Djaniny.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, Rosier, Rıdvan, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi.,

VALERIEN ISMAEL'İN İLK MAÇI

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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.

ERSİN KALEYE DÖNÜYOR

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Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, teknik direktör Ismael'in görev vermesi halinde 1 maçlık aranın ardından kaledeki yerini alacak.

Siyah-beyazlı kaleci, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.

LİGDE BEŞİKTAŞ ÖNDE

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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 97 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 139 gole, Trabzonspor 112 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

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Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 47 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı bildi. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 5'i Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 67, Beşiktaş ise 60 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

Evinde son 10 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Trabzonspor, Beşiktaş'a 11 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.


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