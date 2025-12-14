SPOR

Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken Fenerbahçe detayı!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı heyecanı sürerken, "Dört Büyükler" arasındaki maçların karnesi ortaya çıktı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev maçlarda galibiyet yüzü göremediği sezonda, Fenerbahçe ezeli rakiplerine karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekti. İşte o ilginç tablo...

Emre Şen

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken, ligin ilk yarısında oynanan derbi maçlarının istatistikleri futbolseverleri şaşırttı. Şampiyonluk adayları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynadıkları maçlarda, Sarı-Lacivertliler dışındaki tüm takımlar "3 puan" hasreti çekti.

DİĞERLERİ SUSTU, KANARYA KONUŞTU!

Ligin ilk yarısında oynanan 6 dev karşılaşmada alınan sonuçlar, Fenerbahçe'nin büyük maçlardaki konsantrasyonunu gözler önüne serdi.

Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, birbirleriyle oynadıkları hiçbir maçtan galibiyetle ayrılamadı. Bu 4 takım arasında oynanan maçlarda galibiyet sevinci yaşayan tek takım Fenerbahçe oldu.

Sarı Kanarya, Trabzonspor'u 1-0 ve deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek hanesine 6 puan yazdırdı. Diğer takımlar ise derbileri beraberlikle tamamladı.

İŞTE İLK YARININ DERBİ KARNESİ

"Dört Büyükler" arasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Galatasaray 1-1 Beşiktaş

Galatasaray 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor 3-3 Beşiktaş

Bu istatistik, Fenerbahçe'nin zorluk derecesi yüksek maçlarda rakiplerine göre daha sonuç odaklı bir futbol sergilediği yorumlarına neden oldu.

