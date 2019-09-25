Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek

Bu hafta oynanacak olan bir diğer önemli mücadele Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olacak. Bu karşılaşmada ise hakem Ali Palabıyık sahada olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Ç.Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Alanyaspor - Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe: Ali Şansalan

