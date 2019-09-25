Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek

Bu hafta oynanacak olan bir diğer önemli mücadele Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olacak. Bu karşılaşmada ise hakem Ali Palabıyık sahada olacak.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.
Karşılaşmanın VAR hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma
20.30 Başakşehir - Ç.Rizespor: Fırat Aydınus
28 Eylül Cumartesi
15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
17.30 Alanyaspor - Sivasspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Eylül Pazar
14.00 Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy
16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe: Ali Şansalan
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