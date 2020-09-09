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Trabzonspor- Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada düdük çalacak hakemleri açıkladı. Buna göre, pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde düdük Ali Şansalan’da olacak.

Trabzonspor- Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek

Süper Lig’in ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

11 EYLÜL CUMA

20.00 Ç.Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Y.Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Bahattin Şimşek

13 EYLÜL PAZAR

17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
17.00 HK Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 FT Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Hatayspor - M.Başakşehir: Mete Kalkavan

(İHA)

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