Trabzonspor- Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek

Süper Lig’in ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
20.00 Ç.Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
17.00 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Y.Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Bahattin Şimşek
17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
17.00 HK Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 FT Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Hatayspor - M.Başakşehir: Mete Kalkavan
(İHA)
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