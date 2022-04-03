Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük kimdir? Heyecanla beklenen maç öncesi günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Maç, Trabzonspor ve Beşiktaş için büyük önem arz ediyor. Siyah beyazlı ekip Teknik Direktör Valeren İsmael ile ilk maçına çıkacak. Bordo-Mavililer ise mücadelen galip ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük kaç yaşında? Kimin oğlu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük 18 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile başlamıştır ve o sezon yalnızca 1 maçta hakemlik yapmıştır.

ZORBAY KÜÇÜK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşındaki hakem Zorbay Küçük, 2017 yılından bu yana Süper Lig'teki hakemlik görevini sürdürmektedir.

ZORBAY KÜÇÜK KİMİN OĞLU?

Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur.Feyzullah Küçük, Adanaspor ve Malatyaspor'un eski futbolcularındandır. Bakırköyspor ve Bursaspor'da da oynamıştır. Futbola veda ettikten sonra 2002 - 2005 yılları arasında Adanaspor'da altyapı antrenörü, 2005 yılında Osmaniyespor 'da teknik direktörlük ve 2007 - 2008 yılları arasında tekrar Adanaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmıştır.

