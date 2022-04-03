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Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Erkan Engin kimdir? Erkan Engin hayatı ve biyografisi!

03.04.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Erkan Engin, 3 Nisan Pazar günü oynanacak maç öncesi merak konusu oldu. Futbolseverler Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Erkan Engin kimdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Erkan Engin kimdir? Erkan Engin hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Erkan Engin kimdir? Heyecanla beklenen maç öncesi günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Maç, Trabzonspor ve Beşiktaş için büyük önem arz ediyor. Siyah beyazlı ekip Teknik Direktör Valeren İsmael ile ilk maçına çıkacak. Bordo-Mavililer ise mücadelen galip ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Erkan Engin kimdir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN KİMDİR?

Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Erkan Engin'in Birinci Lig'e çıkış tarihi 06.11.2015'tir.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Trabzonspor - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

Yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor - Beşiktaş derbsinin VAR hakemi Erkan Engin oldu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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