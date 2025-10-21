Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Mattia Ahmet paylaşımı

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Mattia Ahmet Minguzzi davası hakkında paylaşımlarda bulundu. Henüz 15 yaşında canice bıçaklanan Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasının ardından üç büyük kulüp paylaşımda bulundu.

"UNUTMAZ, UNUTMAYACAK, UNUTMAYIZ!"

Trabzonspor, paylaşımında "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" yazdı.

Beşiktaş ise Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yaptığı paylaşıma, "Hiçbirimiz unutmayız… Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet." notunu düştü.