Trabzonspor Borna Barisic transferini resmen açıkladı! 2+1 yıllık anlaşma...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Rangers ile sözleşmesi biten Borna Barisic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Hırvat futbolcuya 1.5 milyon euro yıllık ücret ve 330 bin euro imza parası ödeyecek.

Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde:

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonunda, Kulübümüzün Süper Lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."







