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Trabzonspor, Castillo'yu Tijuana'ya sattığını açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.07.2018 16:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika ekibi Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor, Castillo'yu Tijuana'ya sattığını açıkladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 650 bin USD ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor’da 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında lig ve kupada toplam 48 maçta forma giyen Castillo, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fabian Castillo Trabzonspor

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