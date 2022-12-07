TRABZONSPOR CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?

Trabzonspor Crystal Palace maçı bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak. Bordo Mavililer son hazırlık karşılaşmasında ACun Ilıcalı'nın sahibi oldupu İngiliz ekibi Hull City ile berabere kalmıştı. Karşılaşmada Hull City'nin golünü Ozan Tufan atmıştı. Şimdi gözler Trabzonspor Crystal Palace maçına çevrildi. Peki, Trabzonspor Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Crystal Palace maçı bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) saat 19:00'da başlayacak.

TRABZONSPOR CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Crystal Palace maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Bordo mavililerde genç oyuncu Naci Ünüvar enerjisiyle dikkat çekti.

Ajax’tan 1 yıl süreyle kiralanan Ünüvar Hull City ile oynanan hazırlık maçında hücum ve savunmaya katkısıyla adından söz ettirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, U19 takımından çağırdığı Arif Boşluk’a Hull City maçında ilk 11'de yer verdi.

Trabzonspor Crystal Palace maçı için bordo mavililerin kamptaki diğer genç futbolcuları; Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Doğucan Haspolat.

TRABZONSPOR CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI TAKİP



