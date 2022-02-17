SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor’da 2 pozitif vaka

Trabzonspor’da 2 pozitif vaka

17.02.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’da iki futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Trabzonspor’da 2 pozitif vaka

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Fırıncı küreği gibi olsun yine de...' 'Fırıncı küreği gibi olsun yine de...'
Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'
Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!Bu transfer çalımı uzun seneler unutulmaz!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı olay oldu

Sutopu Federasyonu’nun sosyal medya paylaşımı olay oldu

Futbol tarihinin en çılgın transfer teklifi!

Futbol tarihinin en çılgın transfer teklifi!

Eski milli futbolcu acımasızca öldürüldü!

Eski milli futbolcu acımasızca öldürüldü!

Galatasaray transferi resmen duyurdu

Galatasaray transferi resmen duyurdu

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! 'Bir sonraki durağı Barcelona...'

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! 'Bir sonraki durağı Barcelona...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İnanılmaz faydalarını öğrendikten sonra daha fazla seveceksiniz

İnanılmaz faydalarını öğrendikten sonra daha fazla seveceksiniz

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.