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Trabzonspor'da 2019/20 sezonu kombine satışları başladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarının başladığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da 2019/20 sezonu kombine satışları başladı

Trabzonspor'da 2019-2020 futbol sezonu kombine kartları satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, iç sahadaki tüm resmi maçlarda geçerli olacak kombinelerin, 350 ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldığı belirtildi.

İndirimli kombine uygulamasının bu sezon da belirlenen şartlar altında devam edeceği vurgulanan açıklamada, kulüp divan üyeleri, tüm kurul üyeleri ve kadınlara yüzde 50, taban birlikleri ile öğrencilere yüzde 25, kulüp üyelerine ise yüzde 10 indirim uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, indirimli kombine alabilecek kişilerin, geçen sezon da kombine kart sahibi olmaları durumunda, aynı koltukların 17-26 Haziran tarihlerinde adlarına rezerve olacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu koltukları 26 Haziran'a kadar Passolig gişelerinden veya www.passo.com.tr adresinden satın alabilecekler. 27 Haziran ve sonrasına kalanlar ise kombine alımlarını indirimli olarak yalnızca Passolig satış gişelerinden, kimliklerini ve ilgili diğer indirim belgelerini ibraz etmek kaydıyla yapabilecekler. İndirimli olarak satın alınmış kombineler, transfere kapalı olacaktır. Trabzonspor üyelerinin aldığı kombinelere transfer yasağı uygulanmayacak. Geçen sezon kombine sahibi olan taraftarlarımıza yeni kombine alımında yüzde 10 indirim uygulanacak. Bu kombinelere de transfer yasağı uygulanmayacak."

Kombine satışlarının sadece Trabzonspor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacağı ve Passolig kartlarının 2019-2020 sezonu boyunca geçerli kalması için kart vizesinin 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış olması gerektiği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpte kombine kart biletleri şu şekilde satışa sunuldu:

Platinum B Blok (orta) ​​6 bin lira, Platinum A-C Blok 5 bin lira, VIP Gold ​​3 bin 500 lira, VIP Silver ​​2 bin 500 lira, Kategori 1 (Batı) bin 100 lira, Kategori 2 (Doğu 1) ​900 lira, Kategori 3 (Doğu 2) ​750 lira, Kategori 4 (Doğu 3) ​600 lira, Kategori 5 (Kale Arkaları) 350 lira.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor kombine Spor Toto Süper Lig

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