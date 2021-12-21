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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer mesajı!

21.12.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay maçı hakkında konuştu. Avcı, "Transfer çalışmaları devam ediyor. İki oyuncu daha planlıyoruz. Sol bek transferi istiyoruz" dedi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer mesajı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"GERİDEN GELİP KAZANMAK DA ÖNEMLİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Geri düşüp kazanmak kolay değil. Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz. İddia ederek söylüyorum, sadece 3 puan aldık, başka bir şey kazanmadı. Sonradan girenler de çok büyük katkı sağladı. Hedefe giderken, geriden gelip kazanmak da önemli." dedi.

"TARAFTARLARIMIZI MAÇA BEKLİYORUZ"

Başakşehir maçı hakkında konuşan Avcı "Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Transfer sorusunu yanıtlayan Abdullah Avcı "Transfer çalışmaları devam ediyor. İki oyuncu daha planlıyoruz. Sol bek transferi istiyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşu yapabilecek, adam eksiltebilecek kanar oyuncusu almayı düşünüyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor
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