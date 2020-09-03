Trabzonspor'da Alexander Sörloth'tan ayrılık kararı

Alman medyasında yer alan habere göre; Trabzonspor’un Norveçli forveti Sörloth, RB Leipzig’e gitmek için kulübünden izin istedi. Alman ekibinin golcü oyuncu için yaptığı son teklif 17+3 milyon euro, bir sonraki satıştan %10 pay.

EDGAR AYRILDI

Öte yandan, Trabzonspor'un geçen sezon Yusuf Yazıcı transferinde Lille’den kadrosuna kattığı ve Feyenoord’a kiraladığı Edgar Le, Hollanda’ya gitti. Le’nin yeniden Feyenoord forması giymesi bekleniyor. Pazarlıklar devam ediyor.

(AKŞAM)





