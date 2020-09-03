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Trabzonspor'da Alexander Sörloth'tan ayrılık kararı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

RB Leipzig'in transferi için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyası, Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istediğini yazdı.

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'tan ayrılık kararı

Alman medyasında yer alan habere göre; Trabzonspor’un Norveçli forveti Sörloth, RB Leipzig’e gitmek için kulübünden izin istedi. Alman ekibinin golcü oyuncu için yaptığı son teklif 17+3 milyon euro, bir sonraki satıştan %10 pay.

EDGAR AYRILDI

Öte yandan, Trabzonspor'un geçen sezon Yusuf Yazıcı transferinde Lille’den kadrosuna kattığı ve Feyenoord’a kiraladığı Edgar Le, Hollanda’ya gitti. Le’nin yeniden Feyenoord forması giymesi bekleniyor. Pazarlıklar devam ediyor.

(AKŞAM)

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