Trabzonspor'da Avcı kanunları

Milli arayı çok iyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yoğun bir idman programı uyguluyor.
Dünü izinli geçiren Bordo-Mavililer’de Avcı bugün taktik çalışmalara başlayacak. Trabzon, 22 Kasım’daki Erzurum maçına kadar ara vermeyecek. (AKŞAM)
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