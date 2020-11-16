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Trabzonspor'da Avcı kanunları

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.11.2020 09:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un yeni teknik patronu Abdullah Avcı, izlediği sert antrenman programıyla milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Trabzonspor'da Avcı kanunları

Milli arayı çok iyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yoğun bir idman programı uyguluyor.

Dünü izinli geçiren Bordo-Mavililer’de Avcı bugün taktik çalışmalara başlayacak. Trabzon, 22 Kasım’daki Erzurum maçına kadar ara vermeyecek. (AKŞAM)

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