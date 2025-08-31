Trabzonspor'da Batista Mendy'nin geleceği belli oluyor! İspanyol ekibi Sevilla ile her konuda anlaşılırken, yıldız isim sağlık kontrolleri için İspanya'da...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Batista Mendy Sevilla’ya transfer oluyor. | Sevilla ve Trabzonspor, Batista Mendy transferi için anlaşmaya vardı. Mendy sağlık kontrolü için İspanya'ya davet edildi.

KİRALIK ANLAŞMA!

Trabzonspor ve Sevilla arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı. Batista Mendy, satın alma opsiyonlu olarak Sevilla’ya kiralandı.

OPSİYON BULUNMUYOR

Trabzonspor’un zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği oyuncu için Sevilla ile anlaşma sağlamazken, yıldız ismin Sevilla’ya gitmek için ısrarcı olması bu transferi noktalandırdı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Batista Mendy, 2024-25’te bordo mavili forma ile 43 resmi maça çıkan Mendy 2 gol atarken 2 de asist yaptı.