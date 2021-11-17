Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen Trabzonspor şimdiden eksik bölgeler için girişimlere hız verdi. Transferde öncelikli bölgelerden birisi de sağ kanat. Gervinho'nun sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeye deneyimli bir isim isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim ise eski öğrencisi Edin Visca.

AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Avcı'nın gönlünden bunlar geçerken, Visca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Her fırsatta hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söyleyen, bu düşüncesine açık bir şekilde dile getiren Edin Visca, Başakşehir yönetiminden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istedi.

YUSUF SARI İLE TAKAS

Trabzonspor ile görüştüğünü söyleyen Visca'ya daha önce izin vermeyen İstanbul ekibinin Boşnak kanat oyuncusunun kararlı tutuma karşısında yumuşadığı öne sürüldü. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Başakşehir yönetiminin de Visca'ya karşılık Fırtına'nın ele avuca sığmaz ismi Yusuf Sarı'yı talep ettiklerini dile getirdi. A Milli Takıma da seçilen Yusuf'un gitmesine bordo-mavili kurmayların sıcak baktığı, bu müthiş takasın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği ifade edildi. 2020 yılından bu yana Trabzonspor formasını giyen 22 yaşındaki Yusuf Sarı'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Bu sezon 9 lig maçında 282 dakikada görev yapan genç kanat oyuncusu 1 gol kaydetti. 31 yaşında olan Edin Visca ise bu sezon Başakşehir'de 12 lig maçına çıktı, 2 gol attı, 8 de asist yaptı.



