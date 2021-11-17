SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

Trabzonspor'da Edin Visca sesleri

17.11.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer döneminde büyük bir transfer operasyonu yapan Trabzonspor, ligde 12 maça çıktı ve 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak 30 puanla namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer, devre arasında da yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fırtına Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için devreye girerken, transferi takasla bitirecek.

Trabzonspor'da Edin Visca sesleri
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen Trabzonspor şimdiden eksik bölgeler için girişimlere hız verdi. Transferde öncelikli bölgelerden birisi de sağ kanat. Gervinho'nun sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeye deneyimli bir isim isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim ise eski öğrencisi Edin Visca.

AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Avcı'nın gönlünden bunlar geçerken, Visca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Her fırsatta hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söyleyen, bu düşüncesine açık bir şekilde dile getiren Edin Visca, Başakşehir yönetiminden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istedi.

YUSUF SARI İLE TAKAS

Trabzonspor ile görüştüğünü söyleyen Visca'ya daha önce izin vermeyen İstanbul ekibinin Boşnak kanat oyuncusunun kararlı tutuma karşısında yumuşadığı öne sürüldü. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Başakşehir yönetiminin de Visca'ya karşılık Fırtına'nın ele avuca sığmaz ismi Yusuf Sarı'yı talep ettiklerini dile getirdi. A Milli Takıma da seçilen Yusuf'un gitmesine bordo-mavili kurmayların sıcak baktığı, bu müthiş takasın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği ifade edildi. 2020 yılından bu yana Trabzonspor formasını giyen 22 yaşındaki Yusuf Sarı'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Bu sezon 9 lig maçında 282 dakikada görev yapan genç kanat oyuncusu 1 gol kaydetti. 31 yaşında olan Edin Visca ise bu sezon Başakşehir'de 12 lig maçına çıktı, 2 gol attı, 8 de asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan talebi belli olduNwakaeme'nin Trabzonspor'dan talebi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Acun Ilıcalı net konuştu: Türkler arasında ilk 5'teyim

Acun Ilıcalı net konuştu: Türkler arasında ilk 5'teyim

Ne yaptın Muslera! Dünya bu hatayı konuşuyor

Ne yaptın Muslera! Dünya bu hatayı konuşuyor

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

''Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın''

''Fenerbahçe'ye atabildiğiniz kadar atın''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor

Milliler farklı kazandı

Milliler farklı kazandı

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.