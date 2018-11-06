Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz gelişmesi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a karşı yaptığı el-kol hareketleri maçın önüne geçmişti.
Burak'ın yer aldığı antrenman sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncu hakkında yönetime görüşlerini sundu. Dün akşam saatlerinde Trabzon'da bulunan yöneticilerin toplanmasıyla durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu buradan çıkan sonucu başkana aktardı ve son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı. Kadro dışı ve ağır para cezasının gündeme geldiği görüşmede, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon dışında bulanan yöneticilerinde fikirlerini aldıktan sonra Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında son kararı verecek.
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