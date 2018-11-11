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Trabzonspor'da flaş gelişme! Ünal Karaman'dan istifa sinyali

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.11.2018 08:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 5-0'lık Yeni Malatyaspor hezimeti sonrası Bordo-mavili yöneticilerle bir araya gelerek “bırakabilirim” mesajını verdi.

Trabzonspor'da flaş gelişme! Ünal Karaman'dan istifa sinyali

Trabzonspor’da Yeni Malatyaspor’a kaybedilen mücadelenin yankıları devam ediyor.

Alınan 5-0’lık sonuç nedeniyle derin üzüntü yaşayan Karaman maça gelen yönetici ekibine “yaşananların farkındayım, ne istiyorsanız ne yapmak gerekiyorsa ona hazırım” diyerek yöneticilere görevi bırakma sinyalini verdİği öğrenildi.

Ünal Karaman’ın bu kararını değerlendirmeye alan bordo-mavili yönetim kurulu henüz kararını vermezken Salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında karar verileceği ifade edildi.

Öte yandan Trabzonspor’un gündeminde Kasımpaşa’dan ayrılan Kemal Özdeş’in olduğu gelen bilgiler arasında... (61 Saat)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Size dedik beyler! 6-7 hafta önce TS bizi yenince; ''Tamam,TS için sezon bitti,TS'nin işi gücü GS'ı yenmek,bizim maçlara çok çok ayrı bir psikoloji ile çıkıyorlar,onlara bir sezon yeter bu'' dememiş miydik?
Daha ne duraysun...
Neyu pekliyursun ki?
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