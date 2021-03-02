SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da genel kurul yine ertelendi

Trabzonspor'da genel kurul yine ertelendi

02.03.2021 18:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzonspor'da genel kurul yine ertelendi

Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı bir kez daha ertelendi.

Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu Toplantısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir kez daha ertelendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2020'nin aralık ayında yapılması planlanan genel kurul toplantısının, İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirlerini içeren genelgesine istinaden ertelendiği hatırlatıldı.

Genel kurul toplantısının, Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün aldığı karar doğrultusunda yeniden ertelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, kulüp tüzüğümüzün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurulumuzu, İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirlerini içeren 'Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması' şeklindeki genelgesine istinaden 28 Şubat 2021'den sonra belirlenecek tarihe kadar erteleme kararı almıştı. Ancak bugün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Trabzon'un salgın kapsamında 'çok yüksek risk' grubunda yer aldığını belirterek, genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliği yasakladığını açıklamıştır."

Açıklamada, genel kurul toplantısının İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni bir karar açıklayana kadar ertelendiği kaydedildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Pelkas, Bakasetas'a ilki yaşattıPelkas, Bakasetas'a ilki yaşattı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi'nde zafer gecesi

Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi'nde zafer gecesi

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Diğer Haberler

Ekuban eski günlerini arıyor

Ekuban eski günlerini arıyor

Trabzonspor, deplasmandaki başarısını sürdürmek istiyor

Trabzonspor başarısını sürdürmek istiyor

Abdullah Avcı: Bir ayağım her zaman altıyapıda olacak

Abdullah Avcı: Bir ayağım her zaman altıyapıda olacak

Edgar le, Trabzonspor'un en istikrarlısı oldu

Trabzonspor'un en istikrarlısı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı değişime gidiyor

Abdullah Avcı değişime gidiyor

Trabzonspor'dan 8 haftada 18 puan

Trabzonspor'dan 8 haftada 18 puan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.