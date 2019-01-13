Trabzonspor'da gözler FIFA'da! Hareketli saatler...

FIFA tarafından transfer yasağı kısıtlaması getirilen ve gerekli ödemelerin yapılmasının ardından yasağın kaldırılması için FIFA’ya belgeleriyle birlikte detaylı bir sunum yapan Trabzonspor Yönetimi, buradan çıkacak olan karara odaklandı. 14 Ocak Pazartesi günü açıklanması beklenen karara göre bordo-mavili yönetim iç ve dış transferde çalışmalarına yön verecek.

KUCKA İLE OLCAY İÇİN GERİ SAYIM

Orta saha oyuncusu Juraj Kucka’nın İtalya Serie A ekibi Parma’ya transferi konusunda el sıkışan Trabzonspor, hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim ayrıca kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ile de yeniden bir araya gelecek. Deneyimli oyuncu ile daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, şartları bir kez daha masaya yatırarak oyuncu ile uzlaşmaya çalışacak. Trabzonspor’un bu hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayırması bekleniyor.

DIŞ TRANSFER İÇİN GÖZLER FIFA’DA

Dış transferde de yasağın kalkma durumuna göre detaylı bir hazırlık gerçekleştiren bordo-mavililer, FIFA’dan gelecek yanıta göre hareket edecek. Transfer yasağının kalkması durumunda dış transferde çalışmalarını hızlandıracak olan bordo-mavililerin, hafta içerisinde gündeminde yer alan oyuncular için resmi girişimde bulunacağı bildirildi. Trabzonspor’un transferde özellikle orta saha ve savunma hattına ağırlık vereceği öğrenildi.