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Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü, Fatih Tekke cephesinden olay yaratan bir iddia ortaya atıldı! ''Üzerimde çok siyasi baskı var, sizinle çalışamayacağız..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.09.2024 11:26
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak konusu olmuştu. Fatih Tekke ile görüşen bordo-mavililer ibreyi Şenol Güneş'e kırmış ve deneyimli teknik adam, başkan Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul'a gitmişti. Bu gelişmenin ardından Fatih Tekke'nin kuzeni Kenan Tekke'den olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'da ibre Şenol Güneş'e döndü, Fatih Tekke cephesinden olay yaratan bir iddia ortaya atıldı! ''Üzerimde çok siyasi baskı var, sizinle çalışamayacağız..."

Trabzonspor'un gündeminde teknik direktör konusu var. Fatih Tekke ve Şenol Güneş ikilisiyle ayrı ayrı görüşen bordo-mavililerde Şenol Güneş sesleri daha fazla yükselmeye başlamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTANBUL'A GİTTİ

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Bir süredir Trabzon'da olan Şenol Güneş, sabah saatlerinde başkan Ertuğrul Doğan ile görüşmek için İstanbul'a gitmişti. Henüz bir anlaşma olmadığını ifade eden Güneş, görüşmeye gittiğini söylemişti.

FATİH TEKKE CEPHESİNDEN OLAY YARATAN İDDİA! "YAZIKLAR OLSUN SİYASETİNİZE"

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Fatih Tekke'nin kuzeni Kenan Tekke, Trabzonspor'un 31 Ağustos tarihinde Fatih Tekke ile anlaştığını, ardından siyasi baskı sebebiyle Fatih Tekke'den vazgeçip, tekrar Şenol Güneş ile masaya oturduğunu iddia etti. İşte o sözler...

''31 Ağustos’ta Ertuğrul Doğan Fatih Tekke’yi arıyor. 'Hocam, gel. Trabzonspor’un sana ihtiyacımız var' diyor. Fatih hoca da şartsız, kayıtsız kabul ediyor ve pazartesi görüşmek üzere sözleşiyorlar.'

'Ancak ne olduysa, 1 gün sonra Ertuğrul Doğan, Fatih hocamızı arıyor ve 'Üzerimde çok siyasi baskı var, sizinle çalışamayacağız' diyor ve Şenol Güneş gündeme geliyor. Yazıklar olsun bu şehre ve bu şehrin çocuklarına ihanet edenlere. Yazıklar olsun siyasetinize.''

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Şenol Güneş Trabzonspor Fatih Tekke ertuğrul doğan
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